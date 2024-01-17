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Подростки в Сергиевском районе слили 126 литров бензина

17 января 2024 10:00
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Подростки в Сергиевском районе слили 126 литров бензина

В июне прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратился 60-летний житель сельского поселения Сургут с сообщением о том, что из бака принадлежащего ему грузового автомобиля IVECO похищено 126 литров дизельного топлива. Согласно представленным документам, материальный ущерб, причиненный заявителю, составил более 7 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия - стоянку, на которой обычно находился грузовик, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории, установили и опросили очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к хищению могут быть причастны два местных жителя 2007 и 2008 годов рождения. Полицейские установили места возможного нахождения подростков и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В присутствии законных представителей юноши сознались в совершении противоправного деяния, и пояснили полицейским, что они перелезли через забор закрытой автостоянки, выбрали грузовик с полным топливным баком, решив, что хозяин данного транспортного средства не заметит пропажу, и, используя заранее приготовленные шланг и канистры, слили топливо, которое позже реализовали на трассе незнакомым автолюбителям.

Следственным отделением Отдела МВД России по Сергиевскому району ранее не судимым фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленников направлено в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного следствия материальный ущерб потерпевшему в полном объеме возместили родители одного из подозреваемых.

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