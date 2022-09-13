Почти 3 миллиона рублей перевел работник автозавода в Самаре мошенникам

21

Работнику одного из автомобильных заводов города Самары позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который сообщил, что в настоящее время через приложение банка злоумышленники пытаются завладеть его сбережениями.

Для предотвращения данной операции «специалист» порекомендовал перевести накопления на безопасный счет. Мужчина 1963 года рождения по указанию собеседника проследовала в отделение банка, где снял денежные средства в размере 2913 000 рублей и перевел их на продиктованный собеседником счет. После этого разговор был прекращен. Вскоре мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.