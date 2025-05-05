Пенсионер из Тольятти отдал почти 2 млн мошенникам, чтобы помочь племяннице

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В полицию Тольятти с заявлением о хищении крупной денежной суммы обратился местный житель 1938 года рождения.

Пенсионер рассказал, что на его телефон поступил звонок из больницы. Звонивший сообщил, что его племянница попала в дорожно-транспортное происшествие и пострадавшим по ее вине людям срочно требуются дорогостоящие операции. Будучи уверенным в том, что деньги пойдут на лечение, заявитель передал их с супругой сбережения в размере 1 960 000 рублей мужчине, который якобы должен был отвезти денежные средства в медицинское учреждение. Только после этого он позвонил родственнице, которая сообщила, что с ней все в порядке и весь день она находилась дома.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и рекомендуют регулярно проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками!