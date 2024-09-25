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Отдала 500 тысяч: мошенники лишили молодую тольяттинку мечты

25 сентября 2024 12:18
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Отдала 500 тысяч: мошенники лишили молодую тольяттинку мечты

В отдел полиции города Тольятти обратилась 25-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Тольяттинка пояснила, что в период декретного отпуска решила открыть свое дело по продаже ковров, изготовленных собственноручно и для удобства ведения бизнеса, обратилась к системе обработки данных для поиска аудитории и единомышленников. Найдя в сети Интернет ссылку, на которой предоставлялась данная возможность, девушка ввела все свои личные данные, а также оформила подписку на сервис, введя номер карты и код с обратной стороны. Спустя время, с карты потерпевшей снялась крупная сумма, в размере 500 000 рублей, которые та откладывала на поездку в санаторий с малышом. Девушка поняла, что сайт оказался фишинговый и ее обманули мошенники, после чего, незамедлительно обратилась в прлицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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