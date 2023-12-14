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Оператор тольяттинского завода поверил в легенду мошенников и перевел им 1 миллион рублей

14 декабря 2023 13:12
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Оператор Тольяттинского завода поверил в легенду мошенников и перевел им 1 миллион рублей

52-летний мужчина, работающий оператором на одном из заводов города, оформил кредиты и лишился накоплений после того, как пообщался по телефону с незнакомцем и выполнил действия под его диктовку.     

Звонивший представился работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которым якобы стали известны его персональные данные, убедил мужчину оформить кредиты. По указанию собеседника тот оформил займ и перевел денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на продиктованные  неизвестным счета.  После совершения финансовых операций  разговор был прекращен. Вскоре мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор. 

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники

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