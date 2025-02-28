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Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания

28 февраля 2025 19:45
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Также она сообщила о соучастнике преступления - знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск.

Следственными органами СК России по Самарской области от фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Также она сообщила о соучастнике преступления - знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск.

В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого - психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.

По уголовному делу проводятся несколько судебных экспертиз, согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь обнаружена также на обуви обвиняемой, изъятой по месту ее жительства. Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самасркой обалсти продолжаются процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Самара Уголовное дело

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