Новокуйбышевцу родной брат нанес не менее шести ударов ножом

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В новогоднюю ночь текущего года в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1975 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, ранением головы, плеч и обширными резаными ранами предплечья.

При опросе пострадавший сообщил полицейским, что ранения нанес ему родной брат, проживающий совместно с ним.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого злоумышленника 1960 года и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за попытку убийства и причинение тяжкого вреда здоровью отказался от дачи показаний в отношении себя, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления – нож, одежду потерпевшего и подозреваемого со следами бурого цвета, похожими на кровь, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Установили и опросили очевидцев и свидетелей произошедшего.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что пострадавший получил ранение во время ссоры, возникшей с братом при распитии спиртных напитков по месту их жительства, в результате которой разъяренный родственник схватил со стола кухонный нож и нанес не менее шести ударов в различные части тела потерпевшему.