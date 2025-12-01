Новокуйбышевец оплатил более 100 покупок чужой банковской картой

В отдел полиции ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратился местный житель 1984 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 40 000 рублей за покупки, которые он не совершал. В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что долгое время не пользовался картой, а функция смс-уведомлений мобильного приложения банка не была подключена.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в двадцати магазинах на территории города и совершили более ста покупок.

Оперативники опросили работников организаций, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, которые зафиксировали приметы покупателя. Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение ранее судимого за преступления имущественного характера 35-летнего местного жителя. Его задержали на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что нашел на улице карту, совершая покупки в магазинах города, обнаружил, что карта заблокирована, выкинул ее за ненадобностью.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Сотрудники полиции напоминают, если вы обнаружили чужую карточку, позвоните в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объясните ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.