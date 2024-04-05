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Новокуйбышевец, не получив 300 рублей, напал на бывшую подругу

5 апреля 2024 11:40
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Новокуйбышевец, не получив 300 рублей, напал на бывшую подругу

В конце февраля текущего года в ОМВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что бывший сожитель хотел взять у нее в долг 300 рублей. Получив отказ, разозлился и пригрозил забрать принадлежавшее ей имущество. Она выбежала на лестничную площадку, призывая на помощь соседей. Бывший возлюбленный, схватил ее за руку и волосы, затащил в квартиру и, схватив первое, что попалось под руку – сушилку для белья, скрылся.

Сотрудники уголовного розыска располагая сведениями о нападавшем и круге его общения, установили места вероятного нахождения и задержали ранее судимого за кражу, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилья 31-летнего местного жителя.

Допрошенный в качестве подозреваемого задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что продал похищенное имущество на городском рынке одной из работниц. Сушилку изъяли и вернули законной владелице.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Судом, по ходатайству органа следствия на время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Новокуйбышевский городской суд для принятия решения по существу дела.

Своевременное вмешательство неравнодушных людей способно предотвратить или остановить насилие. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о нем в полицию любым из указанных способов: лично в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части или 102, через сервис приема обращений на официальном сайте 63.мвд.рф

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