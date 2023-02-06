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Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин

6 февраля 2023 13:46
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Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин

В дежурную часть отдела полиции О МВД России по г. Новокуйбышевску обратилась работница одного из магазинов, которая сообщила, что примерно час назад неизвестный открыто пытался похитить из торгового зала алкогольную продукцию на общую сумму более 2 000 рублей.

Рано утром в магазин зашел неизвестный мужчина. Он взял с прилавка две бутылки с алкоголем, положил их в пакет и направился к выходу. Сотрудница магазина попыталась остановить его в зоне кассового обслуживания, но мужчина выбежал из магазина, она последовала за ним и уже на улице смогла отобрать пакет с похищенным имуществом, но злоумышленнику удалось скрыться.

Оперативники при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, опознали подозреваемого в попытке грабежа. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических средств безработный местный житель 1980 года рождения.

При детальном изучении видеозаписей оперативники выявили, что днем ранее, этот же мужчина, в этом же магазине совершил кражу средств гигиены на сумму порядка 3 000 рублей.

В течение суток сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный, допрошенный в качестве подозреваемого, признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил полицейским, что похищенные средства гигиены он сбыл случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело.

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