Недостроенный дачный дом привлек внимание воров в Ставропольском районе

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Разбив окно, злоумышленники проникли в дом и похитили бензиновый генератор и электропилу.

В дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району с заявлением обратилась жительница Тольятти 1970 года рождения, которая сообщила, что у нее из недостроенного дома в поселке Приморский похитили бензиновый генератор и электропилу. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму 78 000 рублей.

В ходе опроса заявительницы сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что пропажу имущества заметил друг семьи, который занимается внутренней отделкой дома. Полицейские во время осмотра дома и прилегающей территории установили, что в дом проникли, разбив окно.

Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к краже могут быть причастны двое мужчин 1998 и 1997 годов рождения, ранее судимых за хищение чужого имущества. Предполагаемых злоумышленников задержали на территории Ставропольского района и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Мужчины признались в совершении противоправного деяния и пояснили, что технику сдали в ломбард, а половину вырученных денег успели потратить.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста.

В настоящий момент подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Ставропольского района.