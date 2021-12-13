Наркозакладчица поймана с поличным на улице Сызрани

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В полицию поступила информация о том, что 29-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. При проверке полученная информация подтвердилась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали девушку на одной из улиц города. Сотрудники полиции выяснили, что она планировала сбыть запрещенные вещества, которые приобрела через Интернет, путем закладок на территории города Сызрань.

Установлено, что за один день она успела разложить 39 свертков с наркотическим средством мефедрон, которые полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данным полиции, подозреваемая не судима, постоянного заработка не имеет.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.