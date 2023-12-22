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На дорогах активизировались мошенники, придумывающие всё более изощренные схемы обмана автовладельцев

22 декабря 2023 10:37
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На дорогах активизировались мошенники, придумывающие всё более изощренные схемы обмана автовладельцев

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 22 декабря рассказал «Известиям» о новой схеме мошенничества на дорогах.

«На дорогах активизировались мошенники, придумывающие всё более изощренные схемы обмана автовладельцев. Одной из последних “новинок” стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров. Эти случаи фиксируются в Чите, но одним регионом мошенники явно не ограничатся», — сказал эксперт.

После небольшого ДТП водитель-виновник предлагает второму участнику не ждать инспекторов ДПС, а вызвать для оперативного оформления специальных «автомобильных комиссаров». Якобы водитель торопится, а с «комиссарами» можно быстрее оформить бумаги и получить возмещение ущерба, рассказал Русяев.

«На деле же приехавшие представители фирмы быстро составляют необходимые документы, оценивают повреждения авто, а затем просят подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты. Формально всё законно, поэтому официальных юридических претензий к дельцам нет. Только вот в итоге пострадавший получает лишь мизерную часть, казалось бы, положенной суммы, а львиная доля оседает в карманах мошенников. Подобные схемы отъема денег появились сравнительно недавно, и гораздо действеннее они в регионах с суровой зимой. У автомобилистов вряд ли есть большое желание долго ждать ГИБДД на морозе, поэтому схема срабатывает. До этого более распространены были намеренные аварии в искусственных пробках и автоподставы, но видеорегистраторы почти свели такие схемы на нет», — заявил он.

По словам юриста, многие автомобилисты просто не знают о подобных уловках аферистов. К тому же обещание быстрого оформления играет на руку мошенникам. Главное, на что стоит обратить внимание, указал эксперт, — необычно выгодные условия и пункт о переуступке прав в договоре. Если такое увидели, будьте бдительны, предупредил он.

«Но, если документы уже подписаны, немедленно обратитесь к юристу. Возможно, удастся оспорить договор и вернуть право на выплаты. Можно подать иск о расторжении. Главное в такой ситуации — действовать быстро, пока мошенники не успели “растаять”. Шансы вернуть деньги есть всегда, вопрос только в том, насколько много времени и сил это займет», — заключил Русяев.

Теги: Мошенники

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