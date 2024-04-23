Надеясь на легкий заработок, жительница Новокуйбышевска отдала мошеннику 1,1 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачам передали 57 новых неотложек.
В Самаре медучреждения получили новые машины неотложной помощи
С сохранением ночью 24 апреля.
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер, ливень, град
Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами.
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось два дня для передачи данных счетчиков
Речь идет о территориях в Октябрьском и Ленинском районах.
Двум самарским скверам и бульвару присвоили названия
Новый аппарат используется для проведения цистоскопии — исследования внутренней поверхности мочевого пузыря.
Жители Похвистневского района проходят диагностику на новом эндоскопическом оборудовании
Команда Самарской области не вошла в число финалистов, но показала высокие результаты в беговой эстафете - 3-е время среди 38 команд - и 2-й результат в челночном беге.
В Сочи завершились IV Игры ГТО
В дисциплине "скайраннинг - вертикальный километр" победителем стал Сергей Лаптев.
На Кубке России по альпинизму спортсмены Самарской области завоевали три медали
Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза.
Нацпроект помогает фермерам из Безенчукского района увеличить производство собственной продукции
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.25
-0.19
EUR 99.36
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Надеясь на легкий заработок, жительница Новокуйбышевска отдала мошеннику 1,1 млн рублей

23 апреля 2024 12:36
138
Надеясь на легкий заработок, жительница Новокуйбышевска отдала мошеннику 1,1 млн рублей

Будьте бдительны!

Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках. 

 

В Новокуйбышевске, женщине 1998г.р., посредством сотовой связи поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником банка, пообещал ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту порядка 1 100 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре врач-бактериолог перевела мошенникам более 5 млн рублей
22 апреля 2024, 10:40
В Самаре врач-бактериолог перевела мошенникам более 5 млн рублей
Неизвестные представлялись сотрудниками одного из банков и ФСБ. Криминал
253
Механизатора из Самарской области провели мошенники и получили от этого более 3 млн
21 апреля 2024, 10:51
Механизатора из Самарской области провели мошенники и получили от этого более 3 млн
В ходе диалога ему предложили в течении нескольких дней дополнять свой действующий пакет одной акцией с высоким процентом роста. Криминал
433
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
20 апреля 2024, 13:39
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Женщина в ходе очередной профилактической беседы рассказала сотрудникам полиции, что благодаря полученным ранее знаниям не поддалась на уловки злоумышленников. Криминал
578
В центре внимания
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
335
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
584
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
650
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
747
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
650
Весь список