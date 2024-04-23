Надеясь на легкий заработок, жительница Новокуйбышевска отдала мошеннику 1,1 млн рублей

138

Будьте бдительны!

Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках.

В Новокуйбышевске, женщине 1998г.р., посредством сотовой связи поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником банка, пообещал ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту порядка 1 100 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.