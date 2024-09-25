На тольяттинца около дома напал грабитель и сорвал с него золотой крест и цепочку

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1977 года рождения о том, что около дома на него напал мужчина и сорвал с него золотые украшения. Ущерб от действий злоумышленника составил более 150 000 рублей.

Для розыска злоумышленника и установления подробностей произошедшего сотрудник полиции уточнил у потерпевшего описание похищенных украшений -цепочки и креста, а также приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся и ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу и следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения расположенных на пути следования разыскиваемого.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1989 года рождения. В ходе опроса подозреваемый признался в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что по дороге домой встретил малознакомого мужчину, которого несколько раз видел в компании общих друзей. Проследив, зашел за ним в безлюдную арку между домами, резко толкнул потерпевшего и сорвал с его шеи золотые украшения. Похищенное он продал незнакомцу на улице, а вырученные денежные средства в сумме 25 000 рублей успел потратить на личные нужды.