На Сызранку напал грабитель, он сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком

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В отдел полиции по Юго-Западному району Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» обратилась 69-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина на улице, сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком и убежал. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 20 тысяч рублей.

При отработке мест возможного сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска отдела полиции обнаружили залоговые документы на похожие ювелирные изделия и предположили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и неуплату алиментов 30-летний местный житель. Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что часть вырученных средств от продажи похищенного имущества потратил на погашение долгов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия и проводят мероприятия по розыску похищенных ювелирных изделий.