МВД предупредил о попытках мошенников взломать "Госуслуги" под видом операторов

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Мошенники стали взламывать личные кабинеты на портале госуслуг от имени операторов сотовой связи под предлогом якобы продления действия договора абонентского обслуживания с целью завладения персональными данными для хищения денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В последнее время участились случаи попыток получения неправомерного доступа к учетным записям граждан на портале государственных услуг под предлогом продления действий договора абонентского обслуживания операторами сотовой связи. Мошенники любыми путями пытаются получить от вас информацию, содержащую паспортные данные, пароли от личных кабинетов, СМС-коды, с целью хищения денежных средств", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что злоумышленники под видом оператора сотовой связи предлагают продлить договор на оказание услуг или сменить тариф через аккаунт на "Госуслугах". "С целью завладения вашими персональными данными и в последующем вашими деньгами преступники идут на обман и входят в доверие, представляясь также работниками банков, МФЦ и сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в главке.

При этом все свои просьбы и требования мошенники прикрывают желанием спасти и помочь, подчеркнули в столичной полиции. Также они предлагают различные варианты и схемы сохранения денег. Так, мошенники просят сообщить код из СМС-сообщения, предназначенный для подтверждения авторизации на сайте, что позволяет им в дальнейшем получить доступ к личному кабинету пользователя и размещенной на "Госуслугах" персональной информации, а также создает возможность оформления кредитов.

В МВД рекомендуют исключить все телефонные разговоры с незнакомыми людьми, чтобы не стать жертвой мошенников.