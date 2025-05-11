Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей
Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей
В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец
В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец
МВД предупредил о попытках мошенников взломать "Госуслуги" под видом операторов
МВД предупредил о попытках мошенников взломать "Госуслуги" под видом операторов
Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества
Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из важнейших проблем человечества
В Самаре водитель сбил 94-летнюю женщину
В Самаре водитель сбил 94-летнюю женщину
В Самарской области создадут зоны охраны охотничьих ресурсов
В Самарской области создадут зоны охраны охотничьих ресурсов
Самара принимает акцию Минобороны "Единство в памяти. Сила в подвиге!"
Самара принимает акцию Минобороны "Единство в памяти. Сила в подвиге!"
Два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарском районе Самары
Два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарском районе Самары
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

МВД предупредил о попытках мошенников взломать "Госуслуги" под видом операторов

11 мая 2025 12:51
104
МВД предупредил о попытках мошенников взломать "Госуслуги" под видом операторов

Мошенники стали взламывать личные кабинеты на портале госуслуг от имени операторов сотовой связи под предлогом якобы продления действия договора абонентского обслуживания с целью завладения персональными данными для хищения денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В последнее время участились случаи попыток получения неправомерного доступа к учетным записям граждан на портале государственных услуг под предлогом продления действий договора абонентского обслуживания операторами сотовой связи. Мошенники любыми путями пытаются получить от вас информацию, содержащую паспортные данные, пароли от личных кабинетов, СМС-коды, с целью хищения денежных средств", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что злоумышленники под видом оператора сотовой связи предлагают продлить договор на оказание услуг или сменить тариф через аккаунт на "Госуслугах". "С целью завладения вашими персональными данными и в последующем вашими деньгами преступники идут на обман и входят в доверие, представляясь также работниками банков, МФЦ и сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в главке.

При этом все свои просьбы и требования мошенники прикрывают желанием спасти и помочь, подчеркнули в столичной полиции. Также они предлагают различные варианты и схемы сохранения денег. Так, мошенники просят сообщить код из СМС-сообщения, предназначенный для подтверждения авторизации на сайте, что позволяет им в дальнейшем получить доступ к личному кабинету пользователя и размещенной на "Госуслугах" персональной информации, а также создает возможность оформления кредитов.

В МВД рекомендуют исключить все телефонные разговоры с незнакомыми людьми, чтобы не стать жертвой мошенников.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
мошенники начали красть деньги через приложения поликлиник
10 мая 2025, 10:39
Мошенники начали красть деньги через приложения поликлиник
В МВД подчеркнули, что официальные лица никогда не рассылают сообщения с просьбой установить какие-либо приложения. Криминал
408
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
08 мая 2025, 13:50
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Сим-бокс представляет собой устройство, которое обеспечивает удаленный доступ к объединенному числу сим-карт. Криминал
541
Мошенники распространяют фейковые новости о выплатах ко Дню Победы
07 мая 2025, 12:26
Мошенники распространяют фейковые новости о выплатах ко Дню Победы
По данным экспертов, злоумышленники используют telegram-каналы для рассылки ложных сообщений. Криминал
415
В центре внимания
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
4
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
523
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
9 мая 2025  14:05
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
859
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного пол
9 мая 2025  13:41
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного полка»
671
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
9 мая 2025  10:58
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
541
Весь список