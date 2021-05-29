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Мужчина под видом трудоустройства украл инструменты в Исаклинском районе

29 мая 2021 12:49
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Мужчина под видом трудоустройства украл инструменты в Исаклинском районе

На днях в дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение о краже строительных инструментов. Потерпевший пояснил, что из склада, расположенного на территории автомойки, где он работает, похитители принадлежавший ему пластиковый кейс с инструментами.

Полицейские опросили потерпевшего и осмотрели место преступления. Стражи правопорядка выяснили, что дверь в складское помещение не была заперта и злоумышленник, мог попасть в помещение беспрепятственно.

В ходе отработки лиц, возможно причастных к совершению кражи и проверки близлежащей территории к месту преступления, полицейские заметили мужчину, который шел по автомобильной дороге. В руках у него находился кейс, подходивший под описание похищенного.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - местного жителя 1966 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время допроса он признал свою вину и пояснил, что проник на территорию автомойки якобы узнать, не нужны ли там работники, но увидев чемодан с дорогостоящим инструментом решил его похитить. Подозреваемый рассказал, что намеревался продать похищенное, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

В настоящее время кейс с инструментом изъят и уже возвращен законному владельцу.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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