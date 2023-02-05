Мужчина из Елховского района украл банковскую карту, когда был в гостях у приятельницы

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В январе текущего года в О МВД России по Елховскому району обратилась местная жительница, которая сообщила, что накануне у нее похитили банковскую карту а позднее на телефон пришло смс-оповещение о списании со счета 1500 рублей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких местных магазинах.

В ходе опроса заявительница пояснила полицейским, что пропажу карты обнаружила после того, как к ней домой приходил знакомый. Полицейские установили возможное местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый мужчина 1985 года рождения признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что заметил банковскую карту на столе, когда был в гостях у приятельницы. Забрав себе чужую карту, он дошел до ближайшего магазина, где расплатился ей за продукты питания. После покупки мужчина выбросил карту в урну.

В настоящее время следственной группой ОМВД России по Елховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статье 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Материальный ущерб подозреваемый пообещал возместить потерпевшей в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Полицейские убедительно просят граждан внимательнее относиться к своему имуществу, не оставлять без присмотра вещи.