129

В Новой Москве 7 февраля Александр Попов, муж «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой, показал место преступления и дал показания, передают "Известия".

По данным «Известий», следователи привезли задержанного на место обнаружения тела погибшей, в лесополосу в Новой Москве.

Мужчина рассказал, что привез тело в лес, затем пошел к машине, взял лопату и начал копать.

О пропаже супруги Попов заявил 11 января. Он рассказал, что женщина улетела в Дубай и больше не выходила на связь. При этом, по данным следствия, женщина не пересекала границу со дня пропажи. Посты в социальных сетях от ее имени публиковал муж. Кроме того, он же отвечал на сообщения друзей и родственников с ее страницы.

31 января мужчина сознался, что убил супругу. 4 февраля Попов сам привел криминалистов к месту, где закопал тело жены.

Фото: Фото: СК РФ/sledcom.ru/"Известия"