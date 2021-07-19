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Мошенник под предлогом повышения пенсии обманули пенсионерку из Тольятти

19 июля 2021 13:30
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Мошенник под предлогом повышения пенсии обманули пенсионерку из Тольятти

Помните! Органы исполнительной и законодательной власти не решают финансовые вопросы посредством социальных сетей!

Так, в конце июня текущего года мошенники, используя личную страницу  в социальной сети, под предлогом повышения пенсии ввели в заблуждение пенсионерку из Тольятти.
Женщина-инвалид 1982 года рождения, сообщила злоумышленникам данные своей банковской карты и анкетные данные. После чего на ее имя «специалисты из Пенсионного фонда» оформили кредит около 72 тысяч рублей и кредитную карту на сумму 39,8 тысячи рублей. Данные денежные средства жительница Тольятти  сняла в банке и перевела через терминалы  на указанный мошенниками расчетный  счет.  Возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными в социальных сетях!  Храните в тайне все конфиденциальные данные, в том числе трёхзначный код с оборота карты и код подтверждения операции из СМС-сообщений. Эту информацию запрашивают только мошенники!
Если у вас есть вопросы по поводу пенсий или социальных выплат, обратитесь в Пенсионный фонд по телефонам горячей линии. Так вы будете уверены, что общаетесь с настоящими специалистами Пенсионного фонда, а не с мошенниками.

Теги: аферисты интернет-мошенники

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