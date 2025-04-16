Мошенники взломали профиль на Госуслугах и похитили 250 тысяч у самарского пенсионера

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К 69-летнему самарцу поступил звонок от оператора сотовой связи с предложением о якобы о продлении договора обслуживания. Как позднее пострадавший пояснил полицейским, он продиктовал аферистам код из sms, благодаря которому мошенники взломали профиль на портале государственных услуг Российской Федерации и похитили у мужчины денежные средства. Узнав персональные данные, злоумышленники перевели 250 тысяч рублей, находившиеся на одном из счетом пенсионера. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой телефонных аферистов и обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, никому не сообщайте секретные коды из сообщений и прочих уведомлений, если вы все же оказались в подобной ситуации, заблокируйте банковские карты, чтобы не дать аферистам снять деньги с вашего счета, обратитесь за помощью в МФЦ, напишите заявление в полицию.