Мошенники выманили у жителя Приволжского района более 1 миллиона рублей

Злоумышленники действовали через один из сайтов - сервисов по продаже и доставке автомобилей. Они присылали пострадавшему 1975 года рождения фотографии машины, обещали доставку и растаможку «под ключ», а цена была заметно ниже рыночной - главный крючок. Когда доверие было завоёвано, злоумышленники начали выманивать деньги частями: сначала аванс, затем «таможенный сбор», «доставку», «хранение» - каждый раз торопя и угрожая ростом цены. Деньги переводились на карты третьих лиц, не связанных с компанией. Собрав всю сумму, а именно 1 068 000 рублей, мошенники перестали выходить на связь, а автомобиль так и не был доставлен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.