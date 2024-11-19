Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены

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В полицию обратился житель Самары 1976 года рождения. По словам потерпевшего, накануне в одном из мессенджеров он обсуждал со своей супругой покупку стиральной машины за 30 тысяч рублей.

Через несколько часов от имени его жены пришло сообщение, в котором говорилось, что она нашла подходящий, практически новый вариант на одном из сайтов для размещения объявлений, и для того, чтобы приобрести технику необходимо внести полную предоплату. Не задумываясь, мужчина отправил деньги «на счет, указанный продавцом». Как выяснилось позже, аккаунт его жены был взломан злоумышленниками.

Уважаемые граждане, будьте осторожны и внимательны! Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги сразу, даже если ваши знакомые или близкие настаивают на срочности. Обязательно свяжитесь с человеком и обсудите все финансовые вопросы лично.