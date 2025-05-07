Мошенники распространяют фейковые новости о выплатах ко Дню Победы

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Аферисты начали активно распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы, чтобы вовлечь россиян в схемы инвестиционного мошенничества. Об этом сообщили в компании F6, специализирующейся на технологиях борьбы с киберпреступностью. По данным экспертов, злоумышленники используют telegram-каналы для рассылки ложных сообщений о якобы утвержденных дополнительных мерах поддержки, приуроченных к 9 мая.

«Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества», — передает РИА Новости слова аналитиков компании.

В подобных сообщениях аферисты указывают перечень несуществующих выплат, в том числе пособие для семей с детьми, и обещают выдачу «каждому гражданину РФ» суммы от 38 925 рублей без учета нуждаемости. Для придания сообщениям достоверности мошенники советуют уточнять сроки получения выплат в местном отделении соцзащиты или переходить по ссылке для ознакомления с инструкцией. После перехода пользователь оказывается в telegram-боте, где ему предлагают получить 50 тысяч рублей, а затем перенаправляют в мошеннический канал, обещая легкий заработок и предлагая перевести «инвестиции» на указанный банковский счет, пишет Ура.ру.