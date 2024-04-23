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Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

23 апреля 2024 13:29
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Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава, которое на деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства, сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело — полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане.

«И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа», — рассказал Калемберг.

Однако это не приложение министерства, пояснил он, это программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и позволяет в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги. Также под видом приложения Минздрава человек может скачать на свой смартфон банковский троян, перехватывающий коды из смс и также дающий вывести средства из мобильного банка, добавил глава компании.

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