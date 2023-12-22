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Мошенники похитили 160 тысяч у пенсионерки в Кинель-Черкассах

22 декабря 2023 09:32
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Мошенники похитили 160 тысяч у пенсионерки в Кинель-Черкассах

15 декабря текущего года в полицию обратился житель села Кинель-Черкассы и сообщил, что неизвестные обманным путем похитили у его престарелой матери денежные средства в сумме 160 000 рублей.

В ходе опроса заявителя сотрудники полиции выяснили, что в обеденное время женщине 1939 года рождения поступил звонок на стационарный телефон от неизвестной, которая представилась ее снохой, сообщила, что попала в ДТП, и ей срочно необходимы денежные средства. Растерянная пенсионерка выполнила указания звонившей и передала свои сбережения курьеру. Спустя некоторое время после передачи денег в дом зашел сын пострадавшей и, узнав о случившемся, обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска подробно опросили потерпевшую, свидетелей и очевидцев, изъяли и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде магазина, расположенного рядом с домом пенсионерки. Полицейские выяснили что курьер был на автомобиле Лада Веста серого цвета и незамедлительно разослали ориентировки. В ходе несения службы сотрудниками ДПС ГИБДД О МВД России по Кинель-Черкасскому району на 46 км. автодороги Урал-Муханово, обнаружен данный автомобиль, за рулем которого был  ранее не судимый житель г. Тольятти 1982 года рождения. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции, где он пояснил, что подрабатывает курьером, забирает деньги и переводит на неизвестные счета. Часть похищенных денежных средства он уже успел перевести двумя переводами на разные счета, а оставшаяся часть в сумме 55 250 рублей, у него изъята во время личного досмотра и возвращена пожилой женщине. 

 Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Теги: Мошенники

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