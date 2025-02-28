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Мошенники начали использовать в схемах тему Масленицы

28 февраля 2025 09:18
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Мошенники начали использовать в схемах тему Масленицы

Мошенники начали использовать в схемах тему Масленицы, что прежде было для них нетипично. Об этом «Известиям» рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (ранее — F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

По словам эксперта, тему Масленицы начали использовать в схемах обмана с инвестиционным мошенничеством. На таких сайтах россиянам предлагают в честь праздника дать доступ к платформе для заработка, на которой необходимо ввести личные данные.

Как добавила Синицына, эта схема обмана является распространенной в инвестиционном мошенничестве. «Как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит злоумышленник, который представляется персональным менеджером, открывает доступ к "платформе", уговаривает внести "депозит" для покупки акций. Итог таких инвестиций всегда один — полная потеря внесенных денег», — предупредила специалистка.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что мошенники стали чаще устраивать фейковые розыгрыши под предлогом различных праздников. Кроме того, по ее словам, злоумышленники адаптируют популярные схемы под актуальные события, пишет Лента.

Теги: Мошенники

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