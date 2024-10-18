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Мошенники на госуслугах обманули пенсионерку в Безенчуке

18 октября 2024 10:42
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Мошенники на госуслугах обманули пенсионерку в Безенчуке

72-летней работнице одного из ИП через messenger позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из смс-сообщения, что она и сделала. После чего женщина попыталась зайти в личный Кабинет, однако вход был заблокирован.

Она обратилась в МФЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту и узнала, что от ее имени злоумышленники пытались подать заявки на микрозайм.

Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах» - это привело к блокировке входа на портал. Благодаря оперативному обращению потерпевшей в полицию, удалось блокировать заявку на кредит и восстановить доступ к личной странице.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Теги: Мошенники

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