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Мошенника задержали благодаря 85-летней самарчанке

23 января 2023 09:58
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Мошенника задержали благодаря 85-летней самарчанке

В вечернее время суток 85-летней жительнице Октябрьского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее подруга попала в ДТП и за решение вопроса с не возбуждением уголовного дела необходимы денежные средства в размере 250 000 рублей. Пенсионерка не растерялась, прервав ненадолго разговор, перезвонила одной из своих знакомых, рассказав о случившемся. Местная жительница, в свою очередь, немедленно обратилась в отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре.

Выполняя инструкции полицейских, пожилая женщина успешно сыграла роль отчаявшейся пенсионерки, сообщила адрес, куда необходимо подъехать, чтобы забрать деньги.  Оперативники задержали предполагаемого курьера в подъезде дома.

Полицейским задержанный 1994 года рождения пояснил, что подработку курьером он нашел в Интернете. Мужчина подтвердил следователям, что предполагал, что данная деятельность является незаконной, однако согласился на предложенные условия.

Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области.

Теги: Мошенники

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