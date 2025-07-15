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Мошенник убедил самарчанку, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги

15 июля 2025 14:54
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Мошенник убедил самарчанку, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги

В отдел полиции Самары обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о хищении 170 000 руб.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.
Самарчанка выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, женщина перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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