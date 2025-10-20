Мошенник обманул самарскую пенсионерку на 300 тысяч рублей

135

Женщина 1950 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на 300 000 рублей. В отдел полиции обратилась 75-летная местная жительница с заявлением о хищении порядка 300 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала неизвестному мужчине наличные деньги у подъезда своего дома. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.