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Молодой тольяттинец хотел заработать, но отдал 1 млн рублей мошенникам

30 ноября 2024 11:36
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Молодой тольяттинец хотел заработать, но отдал 1 млн рублей мошенникам

В дежурную часть полиции Тольятти с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний местный житель, работающий слесарем-ремонтником одного из публичных акционерных обществ.

Заявитель рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который предложил быстрый заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления купли-продажи криптовалюты зарегистрировал заявителя и открыл на его имя счёт. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевший в течение 20 дней в разных банках оформил кредиты на общую сумму свыше 1 млн рублей. После чего обналиченные денежные средства внес на свой брокерский счёт. Когда мужчина захотел вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "аналитиком биржи" код оказался не верным. Житель Тольятти понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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