Молодой самарский предприниматель, решивший начать пекарное дело, стал жертвой мошенника

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Молодой предприниматель, решивший начать пекарное дело, искал на просторах Интернета аренду помещения. Наткнувшись на заманчивое предложение, 27-летний мужчина созвонился с «арендодателем», чтобы обговорить все нюансы. Злоумышленник все подробно рассказал и предложил сразу оплатить на 3 месяца вперед, на что доверчивый предприниматель согласился. Через пару минут в мессенджер ему поступило сообщением, которое содержало ссылку. Как утверждал мошенник, ссылка – это переход на оплату. Мужчина, перейдя по ссылке, ввел свои банковские данные, после чего с его счета списалось более миллиона рублей, которые тот взял в кредит для развития бизнеса. Ссылка, отправленная ранее, более не открывалась и «арендодатель» на связь не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.