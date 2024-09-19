Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ
Путин выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ
В Самаре торжественно откроют липовую аллею от КБШЖД
В Самаре торжественно откроют липовую аллею от КБШЖД
порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
Порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения
В школах Самары продолжается месячник безопасности
В школах Самары продолжается месячник безопасности
Спрос на грабли увеличился по России на 24%
Спрос на грабли увеличился по России на 24%
У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной
У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной
В субботу в Куйбышевском и Волжском районах будет отключение воды для технологических работ
В субботу в Куйбышевском и Волжском районах будет отключение воды для технологических работ
Народный фронт из Самары отправляет гуманитарную помощь жителям Курска
Народный фронт из Самары отправляет гуманитарную помощь жителям Курска
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.67
0.24
EUR 102.04
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой самарский предприниматель, решивший начать пекарное дело, стал жертвой мошенника

19 сентября 2024 11:18
118
Молодой самарский предприниматель, решивший начать пекарное дело, стал жертвой мошенника

Молодой предприниматель, решивший начать пекарное дело, искал на просторах Интернета аренду помещения. Наткнувшись на заманчивое предложение, 27-летний мужчина созвонился с «арендодателем», чтобы обговорить все нюансы. Злоумышленник все подробно рассказал и предложил сразу оплатить на 3 месяца вперед, на что доверчивый предприниматель согласился. Через пару минут в мессенджер ему поступило сообщением, которое содержало ссылку. Как утверждал мошенник, ссылка – это переход на оплату. Мужчина, перейдя по ссылке, ввел свои банковские данные, после чего с его счета списалось более миллиона рублей, которые тот взял в кредит для развития бизнеса. Ссылка, отправленная ранее, более не открывалась и «арендодатель» на связь не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Желание сберечь деньги обернулось для сызранца потерей 2 млн рублей
18 сентября 2024, 13:11
Желание сберечь деньги обернулось для сызранца потерей 2 млн рублей
Ему сообщили, что неизвестные пытаются похитить деньги с его кредитной карты. Криминал
437
В Жигулевске поймана женщина-курьер, забравшая у пенсионерки последние деньги
18 сентября 2024, 10:59
В Жигулевске поймана женщина-курьер, забравшая у пенсионерки последние деньги
Ранее судимая за совершение кражи женщина пояснила полицейским, что действовала по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомилась в социальной... Криминал
328
Самарец лишился более 1 млн рублей из-за уловок мошенников
17 сентября 2024, 09:26
Самарец лишился более 1 млн рублей из-за уловок мошенников
Индивидуальный предприниматель решил купить курсы повышения квалификации для своих подчиненных. Криминал
393
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
115
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
141
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
1090
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
443
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
614
Весь список