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Молодой самарец сам отдал мошенникам 700 тысяч рублей

20 сентября 2023 12:29
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Молодой самарец сам отдал мошенникам 700 тысяч рублей

В полицию обратился двадцатитрехлетний житель областной столице работающий аналитиком одного из обществ с ограниченной ответственностью с заявлением о мошенничестве. 

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне в одном из мессенджеров ему поступило сообщение от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета молодого человека. 

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на так называемый «безопасный» счет. 

Потерпевший поверил аферисту и перевел на указанные реквизиты более семи ста тысяч рублей. После этого неизвестный престал выходить на связь. Потерпевший, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области напоминает! Если звонят с незнакомых номеров. Сразу прекращайте разговор если в телефонной трубке сообщают о подозрительных операциях по вашему счету, кредитах или просят перевести деньги здесь и сейчас. Это не телефонный разговор.

Теги: Мошенники

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