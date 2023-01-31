Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса
Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса
В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу
В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу
С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров
С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров
В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина
В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина
Сбер назвали лучшим работодателем России
Сбер назвали лучшим работодателем России
Жигулевец дал банковскую карты бывшей подруге и лишился денег
Жигулевец дал банковскую карты бывшей подруге и лишился денег
В Самарской области стартовал новый сезон федерального информационного проекта «Добрые новости»
В Самарской области стартовал новый сезон федерального информационного проекта «Добрые новости»
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.59
0.25
EUR 75.78
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой новокуйбышевец ограбил ТЦ, но его задержали в течение часа

31 января 2023 10:00
117
Молодой новокуйбышевец ограбил ТЦ, но его задержали в течение часа

В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание молодого человека, бегущего по проспекту Победы в направлении от торгового центра. При виде патрульного автомобиля парень ускорил движение. На требование полицейских остановиться не отреагировал и попытался скрыться во дворе одного из рядом расположенных домов. Сотрудники полиции в ходе непродолжительной погони задержали подозрительного молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за кражу, неправомерное завладение автомобилем и оскорбление представителя власти.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли гарнитуру для сотового телефона в фабричной упаковке. При опросе задержанный пояснил, что изъятое похитил из магазина электроники около часа назад. В торговую точку он зашел под видом  обычного посетителя. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, схватил со стеллажа в торговом зале наушники и побежал к выходу, но был замечен работником магазина, который побежал за ним и кричал вслед просьбы вернуть гарнитуру, на что молодой человек не отреагировал и  скрылся из магазина.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). В настоящее время местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Стерео гарнитура передана представителю торговой организации.

Полицейские напоминают, что за любое нарушение законодательства предусмотрена ответственность. Так, в случае хищения товаров из торговых точек, в зависимости от стоимости похищенного, нечистый на руку посетитель магазина может быть подвергнут как административной, так и уголовной ответственности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
374
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
345
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
5400
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
837
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
1033
Весь список