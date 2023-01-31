Молодой новокуйбышевец ограбил ТЦ, но его задержали в течение часа

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В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание молодого человека, бегущего по проспекту Победы в направлении от торгового центра. При виде патрульного автомобиля парень ускорил движение. На требование полицейских остановиться не отреагировал и попытался скрыться во дворе одного из рядом расположенных домов. Сотрудники полиции в ходе непродолжительной погони задержали подозрительного молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за кражу, неправомерное завладение автомобилем и оскорбление представителя власти.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли гарнитуру для сотового телефона в фабричной упаковке. При опросе задержанный пояснил, что изъятое похитил из магазина электроники около часа назад. В торговую точку он зашел под видом обычного посетителя. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, схватил со стеллажа в торговом зале наушники и побежал к выходу, но был замечен работником магазина, который побежал за ним и кричал вслед просьбы вернуть гарнитуру, на что молодой человек не отреагировал и скрылся из магазина.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). В настоящее время местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Стерео гарнитура передана представителю торговой организации.

Полицейские напоминают, что за любое нарушение законодательства предусмотрена ответственность. Так, в случае хищения товаров из торговых точек, в зависимости от стоимости похищенного, нечистый на руку посетитель магазина может быть подвергнут как административной, так и уголовной ответственности.