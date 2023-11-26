Молодая тольяттинка перевела аферистам около 450 000 рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

25-летней жительнице Тольятти, работающей администратором в банном комплексе, в одном из популярных мессенджеров поступило «выгодное» предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, молодая женщина взяла кредит и перевела аферистам около 450 000 рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь. Тольяттинка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что «золотые горы» обещают только злоумышленники, не спешите расстаться со своими деньгами!