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Молодая тольяттинка перевела аферистам около 450 000 рублей

26 ноября 2023 12:33
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Молодая тольяттинка перевела аферистам около 450 000 рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

25-летней жительнице Тольятти, работающей администратором в банном комплексе, в одном из популярных мессенджеров  поступило «выгодное» предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, молодая женщина взяла кредит и перевела аферистам около 450 000 рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь.  Тольяттинка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что «золотые горы» обещают только злоумышленники, не спешите расстаться со своими деньгами!

 

Теги: Мошенники

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