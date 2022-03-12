Менеджер автосалона Тольятти обманул покупателя на 400 тысяч рублей

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В отдел полиции в Тольятти за помощью обратился житель Пензенской области 1959 года рождения.

Мужчина сообщил, что на сайте одного из автосалонов г. Тольятти он нашел номер телефона отдела продаж. Созвонившись с менеджером, мужчина сообщил ему, что хочет приобрести автомобиль. За обещанные услуги, потерпевший перевел частями на карту продавца более 430 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска ОП 21 УМВД России по г. Тольятти выяснили адрес салона куда обращался покупатель. Опрошены руководители торговой организации, установлены менеджеры, которые находились на работе во время телефонных звонков потерпевшего. Полицейские выяснили, что один из продавцов недавно уволился. Им оказался ранее не судимый, местный житель 1993 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии оперативников подозреваемый, работая в автосалоне г. Тольятти, предложил иногороднему клиенту оказать содействие в подборе модели интересующей его автомашины. За это он попросил перевести ему на карту 10 000 рублей. Далее, менеджер предложил мужчине, заменить базовую комплектацию автомобиля на более технологичную. После того как покупатель, частями, перевел деньги на банковскую карту продавца, последний уволился из автосалона и перестал выходить на связь.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности произошедшего и проверять подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.