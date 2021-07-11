Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы

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Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, но и для покупателей. Причем последние подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали они сертификат или нет. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

Информацию о нарушении закона вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.