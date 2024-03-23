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Косметолог из Cамары лишилась более миллиона из-за мошенников

23 марта 2024 10:31
187
косметолог из самары лишилась более миллиона из-за мошенников

В мессенджер 66-летней сотруднице клиники, оказывающей косметические услуги в Самаре, поступило смс-сообщение с предложением воспользоваться акцией по знакомству с новым брендом лекарственной косметики.

 Ознакомившись с предложенным ассортиментом, косметолог перешла по предложенной ссылке на сайт для оформления заказа и заполнила данные банковского счета при оплате товаров из корзины. После успешной покупки спустя несколько часов с карты женщины произошло списание более миллиона рублей.

Жительница Губернии обратилась за помощью в полицию, осознав, что воспользовалась фишинговой ссылкой на сайт и стала жертвой мошенников.

Теги: Мошенники

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