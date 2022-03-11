Кибермошенники начали использовать популярные бренды, ушедшие из России, для обмана пользователей

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О новой уловке аферистов предупредил руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев. Его комментарий о схеме обмана приводит «Газета.Ru».

Трухачев рассказал, что в мартовские праздничные выходные в российском сегменте интернета появилось несколько десятков доменов с названиями популярных магазинов, которые приостановили работу в России. В частности, специалисты обнаружили домены с именами таких компаний, как Nike, Zara, H&M, Pull&Bear, Ikea, а также премиальных брендов Balenciaga, Gucci и Chanel.

По словам эксперта, все они с высокой долей вероятности являются заготовками для фишинговых сайтов, с помощью которых мошенники будут выманивать деньги у жителей страны. «Число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде», — сообщил Трухачев.

Специалист Infosecurity предупредил, что фишинговые сайты будут внешне копировать ресурсы известных компаний, однако цены на товары будут в несколько раз выше реальных. В связи с этим Трухачев призвал россиян быть предельно внимательными и придерживаться стандартных правил защиты от мошенников: «Не торопиться, перепроверять информацию и думать головой».