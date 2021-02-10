Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков

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Сейчас в Интернете существует немало интернет-площадок, на которых можно легко купить или продать любой товар. Этот ресурс привлекает не только честных продавцов, но и мошенников, использующих различные схемы для получения денег обманным путем. К сожалению, жители Самарской области не являются исключением и тоже попадаются на уловки мошенников. Обезопасить себя поможет знание основных способов мошенничества через сайты продаж в Интернете.

Мошенничество с предоплатой. Оплата товара вперед - обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют мошенники. Их задача - заставить вас заплатить за несуществующий товар. Отправив аванс или полную стоимость товара, а часто и оплатив услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.

Мошенничество с банковскими картами. Объектами охоты мошенников становятся не только покупатели, но и продавцы. Стоит насторожиться, если откликнувшийся на ваше объявление о продаже покупатель настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую карточку. Задача мошенников - получить доступ к вашей карте через онлайн-банкинг и завладеть имеющимися на счете деньгами.

Мошенничество с автомобилями. Объявления о срочной продаже автомобилей по необоснованно низкой цене часто используются мошенниками в роли "наживки" для схем с предоплатой. Чаще всего объявления-пустышки сопровождаются очень лаконичным текстом без подробностей об особенностях комплектации или прошедшем обслуживании, а номерные знаки авто на фото не просматриваются или специально "замазаны" продавцом. Вас могут попросить внести залог, небольшую предоплату или полную стоимость машины под предлогом большого наплыва покупателей или даже оплатить транспортировку автомобиля для осмотра из одного города в другой - разумеется, переводом средств на карту или телефонный номер.

Если же автомобиль реально существует, и вы можете лично осмотреть его перед покупкой, такой транспорт может числиться в угоне. Перебитые номера агрегатов и фальшивые документы для неопытного покупателя создадут вид "чистого" авто. Чтобы обезопасить себя при покупке машины по объявлению, доверьте ее осмотр профессионалам из автосервиса или мастерских; проверьте регистрационные документы через электронные сервисы ГИБДД.

Следователями следственной группы ОМВД России по Елховскому району расследовался ряд уголовных дел о различных способах мошенничеств. Одним из примеров является уголовное дело о мошенничестве с автомобилем. Мужчина подобрал авто на сайте, связался с продавцом, который прислал ему в электронном виде копию паспорта. Покупатель перечислил аванс на указанный счет, после чего продавец исчез. Паспорт, копию которого прислал продавец, официальными органами не выдавался, человека с такими данными не существует. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Если в результате операций на интернет-сайте вы стали жертвой нечистых на руку покупателей или продавцов, как можно быстрее обращайтесь в полицию. Подобная деятельность наказуема по статье 159 Уголовного кодекса РФ, однако, привлечь мошенника к ответу достаточно сложно. Вам придется подать заявление о мошенничестве и, при наличии, предоставить имеющиеся документы: распечатанные скриншоты переписки и объявления, персональные данные мошенника - ФИО, адрес, номер телефона, банковской карты, чеки или квитанции об оплате.

Если вы пострадали от действий мошенников, стоит связаться и со службой поддержки интернет-сайта через специальную форму на этом ресурсе.

Знание основных мошеннических схем и приемов поможет вам избежать ненужных рисков и финансовых потерь. Не стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях, слепо доверять авторам объявлений и рисковать своими финансами, отправляя предоплату незнакомцам.

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