Карманник из Московской области промышлял в самарском транспорте

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Самарскими следователями направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении трёх эпизодов хищения мобильных устройств у подростков в общественном транспорте.

Один из фактов хищения чужого имущества произошел в трамвае, следовавшем по улице Вилоновской в Ленинском районе областного центра. Из не застёгнутого кармана школьницы 2008 года рождения был похищен сотовый телефон. Через некоторое время в отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре поступило два аналогичных заявления.

В ходе общения с пострадавшими полицейские выяснили описание телефонов и приметы лиц, находившихся рядом. Сотрудники полиции проверили места возможного сбыта похищенного, а также лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что к преступлениям может быть причастен 21-летний житель Московской области, приехавший в Самару на заработки. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что ранее судимый молодой человек в свободное от работы время на остановках общественного транспорта высматривал подростков, в руках которых находились сотовые телефоны. По его словам, когда прибывал транспорт, он, пользуясь суетой пассажиров, похищал гаджеты: близко подходил и незаметно вытаскивал мобильные устройства, после чего выходил на следующей остановке. Сотовые телефоны злоумышленник продал случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские предпринимают меры по возврату похищенных сотовых телефонов законным владельцам.