"Известия": в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России

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Активность вербовщиков в Telegram для участия в диверсиях и терактах на территории России выросла в несколько раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Интернет-розыск".

В марте 2025 года число выявленных аккаунтов вербовщиков составило 294, в апреле — 366, а в мае уже — 1098. Вместе с тем в апреле в сутки фиксировалось в среднем чуть больше 5 тысяч сообщений "с признаками вербовки", а в мае — больше 15 тысяч.

Уточняется, что за тысячу долларов потенциальным террористам предлагают взрывать участки железной дороги, однако эти деньги до исполнителей не доходят. По данным "Интернет-розыска", более крупные суммы и даже помощь в срочном побеге из страны обещают за "убийство какого-нибудь полковника".

Зачастую вербовщики используют чаты для поиска наркокурьеров и экстремистские сообщества – в первых они распространяют объявления с предложением "черной работы" за 10–15 тысяч рублей, а в экстремистских группах ищут исполнителей поджогов или другой порчи имущества за чуть большие суммы.

Руководитель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров рассказал "Известиям", что администрация Telegram уже давно реагирует на компетентные правовые запросы, в том числе из России. По его словам, как бы тщательно не маскировались сообщения о вербовке, их можно при наличии знания семантики вычленять, профилировать и находить основные сообщества, в которых осуществляется вовлечение россиян в экстремистскую деятельность.

"Другой вопрос в том, что необходимо проработать с Telegram запрет на использование такого рода объявлений в принципе", – заключил Бедеров.

9 мая сообщалось, что мошенники начали активно использовать новые функции Telegram, в частности, групповые звонки без добавления в группу, для обхода систем безопасности и распространения фишинговых ссылок.

Особую опасность представляет возможность злоумышленников скрывать данные о своем профиле, что затрудняет идентификацию мошенников. В связи с этим эксперты призывают разработчиков Telegram усилить меры защиты пользователей от новых угроз, пишет Смотрим.