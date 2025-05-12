Я нашел ошибку
Главные новости:
Российским школьниками могут сократить летние каникулы до 45 дней
Российским школьникам предложили сократить летние каникулы до 45 дней
В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека
В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека
В школах Самары появились современные КПП
В школах Самары появились современные КПП
Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
В Самаре 12 мая иномарка провалилась в асфальт
В Самаре 12 мая иномарка провалилась в асфальт
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров
В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров
В Самаре приватизируют часть набережной
В Самаре приватизируют часть набережной
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

"Известия": в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России

12 мая 2025 10:10
124
"Известия": в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России

Активность вербовщиков в Telegram для участия в диверсиях и терактах на территории России выросла в несколько раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Интернет-розыск".

В марте 2025 года число выявленных аккаунтов вербовщиков составило 294, в апреле — 366, а в мае уже — 1098. Вместе с тем в апреле в сутки фиксировалось в среднем чуть больше 5 тысяч сообщений "с признаками вербовки", а в мае — больше 15 тысяч.

Уточняется, что за тысячу долларов потенциальным террористам предлагают взрывать участки железной дороги, однако эти деньги до исполнителей не доходят. По данным "Интернет-розыска", более крупные суммы и даже помощь в срочном побеге из страны обещают за "убийство какого-нибудь полковника".

Зачастую вербовщики используют чаты для поиска наркокурьеров и экстремистские сообщества – в первых они распространяют объявления с предложением "черной работы" за 10–15 тысяч рублей, а в экстремистских группах ищут исполнителей поджогов или другой порчи имущества за чуть большие суммы.

Руководитель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров рассказал "Известиям", что администрация Telegram уже давно реагирует на компетентные правовые запросы, в том числе из России. По его словам, как бы тщательно не маскировались сообщения о вербовке, их можно при наличии знания семантики вычленять, профилировать и находить основные сообщества, в которых осуществляется вовлечение россиян в экстремистскую деятельность.

"Другой вопрос в том, что необходимо проработать с Telegram запрет на использование такого рода объявлений в принципе", – заключил Бедеров.

9 мая сообщалось, что мошенники начали активно использовать новые функции Telegram, в частности, групповые звонки без добавления в группу, для обхода систем безопасности и распространения фишинговых ссылок.

Особую опасность представляет возможность злоумышленников скрывать данные о своем профиле, что затрудняет идентификацию мошенников. В связи с этим эксперты призывают разработчиков Telegram усилить меры защиты пользователей от новых угроз, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
12 мая 2025  13:35
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
54
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
12 мая 2025  11:42
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
149
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
12 мая 2025  09:22
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
141
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
397
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
609
Весь список