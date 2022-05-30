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Избил и задушил: жителя Кошкинского района будут судить за убийство пенсионерки

30 мая 2022 20:18
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Похищенные 18 тысяч рублей обвиняемый потратил на выпивку и возврат долгов знакомым.

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кошкинского района 1963 года рождения, обвиняемого по статьям "Незаконное проникновение в жилище", "Убийство" и "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

1 января 2022 года, утром, в одном из частных домов села Антипкино Кошкинского района Самарской области, обнаружено тело женщины 1928 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении указанного преступления был задержан местный житель.

"По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года подозреваемый в состоянии алкогольному опьянения прибыл к дому, где проживала погибшая. Мужчина разбил локтем окно в сенях, после чего отодвинул засов входной двери. Далее между обвиняемой и хозяйской дома возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес последней не менее 38 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, после чего перекрыл женщине дыхание тряпкой, обнаруженной на полу в помещении.  Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

После мужчина осмотрел стоящий рядом сундук и обнаружил в нем 18 тысяч рублей, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. В ходе допроса мужчина пояснил, что проживает совместно с братом, оба не имеют постоянного заработка и злоупотребляют алкоголем. Похищенные денежные средства обвиняемый потратил на выпивку и возврат долгов знакомым.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   СУ СКР СО

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