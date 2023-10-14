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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за пьяного сызранца-водителя в ДТП погибла женщина

14 октября 2023 10:50
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Из-за пьяного сызранца-водителя в ДТП погибла женщина

Как установили эксперты, 40-летняя женщина – пассажир скончалась от травм, полученных в аварии.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного п.а,в ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права  управления транспортными средствами).

В конце мая текущего года в ночное время в полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Декабристов в Сызрани. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из материалов, собранных полицейскими, установлено, что водитель 1983 года рождения в пути следования по ул. Декабристов со стороны переулка Дачный в направлении ул. Ульяновская не учел интенсивность движения, дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за транспортным средством и совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем ГАЗ 2752.  После чего, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на металлическое ограждение.

Во время сбора материала на месте происшествия, водитель транспортного средства от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение и страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности.

Как установили эксперты, от полученных в ДТП травм, скончалась пассажир автомобиля – женщина 1983 года рождения.

В ходе расследования должностными лицами проведен весь комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.  

Теги: ДТП

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