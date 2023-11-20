Из ревности тольяттинка ударила другую ножом

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации от одного из магазинов, расположенных на ул. Ленина, местной жительницы 1986 года рождения с ножевым ранением.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшую, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшей и медицинские документы из лечебного учреждения, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Сотрудники полиции восстановили последовательность событий: в торговой точке потерпевшая со своим молодым человеком встретили его бывшую сожительницу. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого бывшая пассия местного жителя нанесла новой подруге телесное повреждение.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимая местная жительница 1991 года рождения вину в содеянном признала и пояснила, что во время конфликта не смогла совладать с эмоциями.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет.