Инженер из Сызрани перевел мошенникам больше 7 миллионов

Жителю Сызрани 1964 года рождения, работающему инженером на одном из заводов, поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что мошенникам стали известны его персональные данные и он может лишиться денег. Незнакомец обманным путем заставил мужчину оформить кредиты и перечислись средства на «безопасные счета». Всего инженер из Сызрани перевел 7 миллионов 259 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, сызранец обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.