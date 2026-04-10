С 11 апреля заработает грузопассажирская переправа из Самары до Рождествено

️ 11 апреля начнет работу грузопассажирская переправа «Самара – Рождествено». Паром «Окский-35» готов к выходу на линию. Сегодня специалисты завершили плановую подготовку судна и береговой инфраструктуры — грузовых дебаркадеров.

Переправа будет работать ежедневно по следующему графику:

Отправление от Октябрьского спуска в Самаре — в 8:00, 14:00 и 18:00

Отправление из села Рождествено — в 6:00, 12:30 и 16:30

Напоминаем, пассажирские перевозки на маршруте выполняют теплоходы «ОМ» и суда типа «МПКС».

Информация об изменениях в работе речного транспорта оперативно публикуется на официальных площадках ведомства и Самарского речного пассажирского предприятия, сообщает минтранс СО.

