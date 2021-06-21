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Инженер из Сызрани перевел 109 тысяч рублей мошеннику

21 июня 2021 12:29
109
Инженер из Сызрани перевел 109 тысяч рублей мошеннику

Остерегайтесь мошенников, предлагающих доставить товары с торговых онлайн площадок.

 
Так, неизвестный злоумышленник по телефону убедил 36-летнего жителя Сызрани внести полную предоплату за приобретение металлической арматуры через торговую онлайн площадку. Поверив обману в виде заниженной цены и быстрой доставки, инженер одного из нефтеперерабатывающих заводов, перевел 109 тысяч рублей мошеннику, который после получения денег перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

 

Теги: интернет-мошенники мошенники

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